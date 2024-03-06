Злочинна армія РФ завдала ракетного удару по Одесі 6 березня під час візиту до міста президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Що відомо про удар армії РФ по Одесі під час візиту Зеленського та Міцотакіса

За інформацією грецького видання, мішеню російських окупантів був кортеж Володимира Зеленського.

Зокрема, вибух пролунав у той час, коли президент перебував за 150 метрів від грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

Джерела видання запевняють, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

Немає жодних проблем з безпекою прем'єр-міністра та грецької делегації, — зазначають представники делегації грецького уряду. Поширити

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.

Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Деталі не знаю, але знаю, що є загиблі та поранені, — зазначив глава держави. Поширити

За його словами, росіяни вдарили по Одесі під час візиту міжнародних гостей з Греції. Але окупантам все одно — вони або з'їхали з глузду, або не контролюють свою армію.

Зеленський наголосив, що такі удари говорять про необхідність посилити захист. Насамперед це стосується протиповітряної оборони.

Він розповів, що Україна "посилюється потроху, але повільніше, ніж хотілося б".

У свою чергу прем'єр Греції розповів, що Росія завдала ракетного удару, коли він із Зеленським знаходився в порту Одеси.

Наприкінці візиту ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд з нами. Це вражаючий досвід, ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і не милує нікого, — зазначив Міцотакіс Поширити

Що відомо про переговори із грецькою делегацією

Між тим глава Міноборони Рустем Умєров та головком ЗСУ Олександр Сирський провели переговори з очільником оборонного відомства Греції Нікосом Дендіасом стосовно безпекової ситуації в Україні.