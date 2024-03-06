Преступная армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе 6 марта во время визита в город президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Что известно об ударе армии РФ по Одессе во время визита Зеленского и Мицотакиса
По информации греческого издания, мишенью российских окупантов был кортеж Владимира Зеленского.
В частности, взрыв прогремел в то время, когда президент находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с Мицотакисом.
Источники издания уверяют, что никто из греческой делегации не пострадал.
Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.
По его словам, россияне ударили по Одессе во время визита международных гостей из Греции. Но оккупантам все равно – они либо сошли с ума, либо не контролируют свою армию.
Зеленский подчеркнул, что такие удары говорят о необходимости усилить защиту. В первую очередь это касается противовоздушной обороны.
Он рассказал, что Украина "усиливается понемногу, но медленнее, чем хотелось бы".
В свою очередь премьер Греции рассказал, что Россия нанесла ракетный удар, когда он с Зеленским находился в порту Одессы.
Что известно о переговорах с греческой делегацией
Между тем глава Минобороны Рустем Умеров и главкой ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой оборонного ведомства Греции Никосом Дендиасом по поводу ситуации безопасности в Украине.
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