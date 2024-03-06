Армия РФ ударила по Одессе во время визита Зеленского и премьер-министра Греции
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по Одессе во время визита Зеленского и премьер-министра Греции

Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе 6 марта во время визита в город президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Что известно об ударе армии РФ по Одессе во время визита Зеленского и Мицотакиса

По информации греческого издания, мишенью российских окупантов был кортеж Владимира Зеленского.

В частности, взрыв прогремел в то время, когда президент находился в 150 метрах от греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Источники издания уверяют, что никто из греческой делегации не пострадал.

Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации, отмечают представители делегации греческого правительства.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Детали не знаю, но знаю, что погибли и ранены, - отметил глава государства.

По его словам, россияне ударили по Одессе во время визита международных гостей из Греции. Но оккупантам все равно – они либо сошли с ума, либо не контролируют свою армию.

Зеленский подчеркнул, что такие удары говорят о необходимости усилить защиту. В первую очередь это касается противовоздушной обороны.

Он рассказал, что Украина "усиливается понемногу, но медленнее, чем хотелось бы".

В свою очередь премьер Греции рассказал, что Россия нанесла ракетный удар, когда он с Зеленским находился в порту Одессы.

В конце визита мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами. Это поразительный опыт, мы понимаем, что эта война касается всех и не милует никого, - отметил Мицотакис

Что известно о переговорах с греческой делегацией

Между тем глава Минобороны Рустем Умеров и главкой ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой оборонного ведомства Греции Никосом Дендиасом по поводу ситуации безопасности в Украине.

Сегодня у меня был телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Александром Сырским по их инициативе, - отметил Дендиас.

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