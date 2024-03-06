Армія РФ вдарила ракетами по Одесі. Є загиблі

Ракетний удар РФ по Одесі: 5 загиблих

Про кількість жертв ракетного удару Росії по порту Одеси заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є п'ятеро загиблих. Дмитро Плетенчук Спікер ВМС ЗСУ

За його словами, кількість поранених унаслідок російської терористичної атаки ще уточнюють.

При цьому українські правоохоронці ведуть слідчі дії, щоб встановити всі обставини військового злочину росіян.

Удар по Одесі: що відомо

Російські війська 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакіс Міцотакіс.

Грецькі ЗМІ повідомляли про те, що удар був націлений нібито на колону президента Володимира Зеленського, яка знаходилася за 150 м від грецької делегації.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.

Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно куди бити. Я знаю, що були жертви. Деталі не знаю, але знаю, що є загиблі та поранені, — зазначив глава держави.

Сам Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

При цьому прем'єр Греції уточнював, що росіяни вдарили по Одесі, коли він із Зеленським перебував у порту. Він заявляв про "потужні вибухи" поряд.