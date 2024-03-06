Армия РФ ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие

Ракета
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Источник:  РБК Украина

Российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки есть жертвы.

Ракетный удар РФ по Одессе: 5 погибших

О количестве жертв ракетного удара России по порту Одессы заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть пятеро погибших.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ

По его словам, количество раненых в результате российской террористической атаки еще уточняют.

При этом украинские правоохранители ведут следственные действия по установлению всех обстоятельств военного преступления россиян.

Удар по Одессе: что известно

Российские войска 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис.

Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 м от греческой делегации.

Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.

Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Детали не знаю, но знаю, что погибли и ранены, — отметил глава государства.

Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Премьер Греции уточнял, что россияне ударили по Одессе, когда он с Зеленским находился в порту. Он заявлял о "мощных взрывах" рядом.

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