Армия РФ ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие

Российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки есть жертвы.
Ракетный удар РФ по Одессе: 5 погибших
О количестве жертв ракетного удара России по порту Одессы заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, количество раненых в результате российской террористической атаки еще уточняют.
При этом украинские правоохранители ведут следственные действия по установлению всех обстоятельств военного преступления россиян.
Удар по Одессе: что известно
Российские войска 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис.
Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 м от греческой делегации.
Мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.
Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Детали не знаю, но знаю, что погибли и ранены, — отметил глава государства.
Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.
Премьер Греции уточнял, что россияне ударили по Одессе, когда он с Зеленским находился в порту. Он заявлял о "мощных взрывах" рядом.
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