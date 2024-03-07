Ракета РФ ударила по Одессе в 500 м от Зеленского и премьера Греции накануне — CNN

Российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время атаки на Одессу в среду, 6 марта.

Атака РФ в Одессу во время визита Зеленского

CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что перевозивший лидеров конвой почувствовал удар от удара, и группа увидела «грибовидное облако» дыма.

Зеленский накануне сказал, что был достаточно близко, чтобы увидеть и услышать удар.

Мы сегодня видели этот удар. Вы же видите, с кем имеем дело, им безразлично, где бьют. Я знаю, что сегодня были жертвы, я еще не знаю всех подробностей, но знаю, что погибли и ранены. Мы должны защищать себя в первую очередь. Лучший способ сделать это — система противовоздушной обороны. Владимир Зеленский президент Украины

Мицотакис сказал, что Зеленский провел для него экскурсию по южному городу, который понес огромный ущерб от месяцев российских ударов, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.

Вскоре, когда мы садились в машины, мы услышали сильный взрыв. Думаю, что для нас это самое лучшее, яркое напоминание о том, что здесь идет настоящая война. Каждый день идет война, которая затрагивает не только фронт, солдат, она затрагивает ни в чем не повинных граждан, — сказал Мицотакис журналистам позже в среду. Поделиться

Ракетный удар по Одессе 6 марта

Днем 6 марта Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы.

Спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил СМИ, что погибли 5 человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил удар как «еще один признак трусливой тактики России», которая, по его словам, была «низкой даже для Кремля».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал атаку безрассудной.

Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда президент Зеленский и премьер-министр Мицотакис находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным к любым нормам и его готовности к эскалации. Поделиться