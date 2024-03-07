Війська РФ обстріляли Чернігівщину. Є загиблий
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли Чернігівщину. Є загиблий

В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
обстріл

У четвер російські війська здійснили мінометний обстріл Семенівської громади, що на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Що відомо про атаку Чернігівщини

Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди, — сказав голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За даними Чауса, також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів.

Армія РФ атакувала навчальний полігон на Харківщині

Російські окупанти вдарили по навчальному полігону у Харківській області в ніч на 7 березня. Ворог застосував безпілотники.

Загарбники вдарили по території навчального полігону одного з навчальних закладів ДСНС. Внаслідок атаки була частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального закладу.

Через ворожий удар спалахнула пожежа, горів дах будівлі. Вогонь охопив територію близько 150 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

Як зазначають в ДСНС, жертв та постраждалих немає.

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