Міноборони виявило багатомільйонні збитки державі у військовій частині на Чернігівщині

Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області і знайшла порушення на 38,8 млн грн.

У військовій частині на Чернігівщині завдали збитків державі

Аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин на майже 40 млн грн: розпочато кримінальне провадження

Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області.

Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

Причому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених. Поширити

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 млн грн.

Під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

Щодо порушень посадових осіб – зокрема командира військової частини – що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів.

Ми продовжимо систематично виявляти помилки і порушення. Це системна і безкомпромісна робота. До перешкоджань діям внутрішнього аудиту ставимось, згідно з законом, як до правопорушення. Нам потрібен сильний організаційний імунітет від фінансових зловживань, – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир. Поширити

Голову Держспецзвʼязку та його заступника звільнили з посад

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про звільнення Щиголя та його заступника.

Виконувати обов’язки Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України тимчасово буде Дмитро Маковський.

Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівникам Держспецзв’язку.

Їх підозрюють в заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн. У вчиненні злочинів підозрюються члени організованої групи загалом у складі 6 осіб.

Злочин кваліфікували за статтею ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата і привласнення майна). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.