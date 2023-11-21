Минобороны выявило многомиллионный ущерб государству в воинской части на Черниговщине

Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области и нашла нарушение на 38,8 млн грн.
В воинской части на Черниговщине нанесли ущерб государству
Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей почти на 40 млн грн: начато уголовное производство
Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.
Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.
В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 млн грн убытков.
Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.
Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 млн грн.
В ходе проверки Службы внутреннего аудита Минобороны установлены факты препятствования действиям аудиторов.
Относительно нарушений должностных лиц – в частности командира воинской части – приведших к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы.
Председателя Госспецсвязи и его заместителя уволили с должностей
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об увольнении Щиголя и его заместителя.
Исполнять обязанности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины будет временно Дмитрий Маковский.
В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении руководителям Госспецсвязи.
Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек.
Преступление квалифицировали по статье ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход и присвоение имущества). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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