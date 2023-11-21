Минобороны выявило многомиллионный ущерб государству в воинской части на Черниговщине

Служба внутреннего аудита Минобороны в сотрудничестве с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области и нашла нарушение на 38,8 млн грн.

В воинской части на Черниговщине нанесли ущерб государству

Аудит Минобороны выявил нарушения в одной из воинских частей почти на 40 млн грн: начато уголовное производство

Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 млн грн убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Причем в период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных. Поделиться

Также установлены другие нарушения на общую сумму 1,7 млн грн.

В ходе проверки Службы внутреннего аудита Минобороны установлены факты препятствования действиям аудиторов.

Относительно нарушений должностных лиц – в частности командира воинской части – приведших к потерям из государственного бюджета, решением руководства Минобороны материалы переданы в правоохранительные органы.

Мы продолжим систематически выявлять ошибки и нарушения. Это системная и бескомпромиссная работа. К препятствиям действиям внутреннего аудита относимся по закону как к правонарушению. Нам нужен сильный организационный иммунитет финансовых злоупотреблений, – прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир. Поделиться

Председателя Госспецсвязи и его заместителя уволили с должностей

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил об увольнении Щиголя и его заместителя.

Исполнять обязанности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины будет временно Дмитрий Маковский.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении руководителям Госспецсвязи.

Их подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн грн. В совершении преступлений подозреваются члены организованной группы в составе 6 человек.

Преступление квалифицировали по статье ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход и присвоение имущества). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.