Некачественный товар. Минобороны в суде выиграло почти 400 млн грн у иностранного поставщика

Министерство обороны Украины выиграло в суде почти 400 миллионов гривен у зарубежного поставщика бронежилетов и шлемов. Причина – некачественный товар.

Минобороны выиграло суд

Иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны Украины деньги за некачественный товар – таково решение международного арбитражного суда.

Об этом Минобороны сообщило в Telegram.

Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 миллионов евро и включает, помимо собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор является внешнеэкономическим, то суммы обязательств – в евро. В гривнах эта сумма составляет почти 400 миллионов), – говорится в сообщении. Поделиться

В начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания – Минобороны не принимало их.

Украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за поставляемый товар без подтверждения о баллистических испытаниях и уплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил. Поделиться

Юридическая служба Минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых. Поделиться

По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Дроны будут оперативно попадать на фронт

Минобороны с Генштабом ВСУ удалось ускорить процесс передачи дронов на фронт, занявший всего три дня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, с момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня. Ранее этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.

В Минобороны отметили, что Министр Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ, технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа.