Некачественный товар. Минобороны в суде выиграло почти 400 млн грн у иностранного поставщика

Министерство обороны Украины выиграло в суде почти 400 миллионов гривен у зарубежного поставщика бронежилетов и шлемов. Причина – некачественный товар.
Минобороны выиграло суд
Иностранный поставщик должен вернуть Министерству обороны Украины деньги за некачественный товар – таково решение международного арбитражного суда.
Об этом Минобороны сообщило в Telegram.
В начале полномасштабного вторжения Минобороны приобрело у этого иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.
Весной и летом 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания – Минобороны не принимало их.
По решению арбитража годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.
Дроны будут оперативно попадать на фронт
Минобороны с Генштабом ВСУ удалось ускорить процесс передачи дронов на фронт, занявший всего три дня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отмечается, с момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня. Ранее этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.
В Минобороны отметили, что Министр Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ, технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа.
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