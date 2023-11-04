Неякісний товар. Міноборони в суді виграло майже 400 млн грн в іноземного постачальника
Категорія
Україна
Дата публікації

Неякісний товар. Міноборони в суді виграло майже 400 млн грн в іноземного постачальника

Міністерство оборони України
Бронежилети

Міністерство оборони України виграло в суді майже 400 мільйонів гривень у закордонного постачальника бронежилетів та шоломів. Причина – неякісний товар.

Міноборони виграло суд

Іноземний постачальник мусить повернути Міністерству оборони України гроші за неякісний товар - таким є рішення міжнародного арбітражного суду.

Про це Міноборони повідомило у Telegram.

Загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 мільйонів євро і включає, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір (оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань – у євро. У гривнях ця сума становить майже 400 мільйонів), – йдеться у повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення Міноборони придбало в цього іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування – Міноборони не приймало їх

Українська сторона вимагала від постачальника повернути гроші за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не виконав.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Дрони оперативно потраплятимуть на фронт

Міноборони з Генштабом ЗСУ вдалося пришвидшити процес передачі дронів на фронт, який зайняв всього три дні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначається, з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні. Раніше цей процес міг тривати тижнями або місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

У Міноборони зазначили, що міністр Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ, техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.

Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів - як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті - сотні безпілотників, – йдеться у повідомленні.

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