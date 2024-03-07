В четверг российские войска произвели минометный обстрел Семеновской общины на Черниговщине. В результате атаки погиб местный житель.
Что известно об атаке Черниговщины
По данным Чауса, также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.
Армия РФ атаковала учебный полигон в Харьковской области
Российские оккупанты ударили по учебному полигону в Харьковской области в ночь на 7 марта. Враг применил беспилотники.
Захватчики ударили по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного заведения.
Из-за вражеского удара вспыхнул пожар, горела крыша здания. Огонь охватил территорию около 150 квадратных метров.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.
Как отмечают в ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
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