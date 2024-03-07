Войска РФ обстреляли Черниговскую область. Есть погибший
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Черниговскую область. Есть погибший

Вячеслав Чаус / Черниговская ОВА
война
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В четверг российские войска произвели минометный обстрел Семеновской общины на Черниговщине. В результате атаки погиб местный житель.

Что известно об атаке Черниговщины

Сегодня около 16:00 в Семеновской общине во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело у воронки нашли соседи, – сказал председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По данным Чауса, также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.

Армия РФ атаковала учебный полигон в Харьковской области

Российские оккупанты ударили по учебному полигону в Харьковской области в ночь на 7 марта. Враг применил беспилотники.

Захватчики ударили по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного заведения.

Из-за вражеского удара вспыхнул пожар, горела крыша здания. Огонь охватил территорию около 150 квадратных метров.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

Как отмечают в ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

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