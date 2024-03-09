Війська РФ зранку вдарили по Нікопольщині. Загинув 16-річний хлопець, один поранений в лікарні
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ зранку вдарили по Нікопольщині. Загинув 16-річний хлопець, один поранений в лікарні

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ілюстративне фото
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Зранку 9 березня російські війська завдали удару по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Загинув 16-річний хлопець, одна людина отримала поранення.

Обстріл Дніпропетровщини 9 березня

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, з артилерії.

Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий".

Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

Обстріли України 8-9 березня

У Сумській області протягом 8 березня ворог здійснив 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 249 вибухів.

У Харківській області артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів. У Вовчанську загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.

У Донецькій області росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. У Сіверську поранено 2 людини.

У Запорізькій області ворог завдав 323 удари по 12 населених пунктах. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області сили ППО збили 5 дронів. Було влучання по промисловому підприємству.

В Одеській області зранку 9 березня зафіксовано ракетний удар. Ракета Х-31 влучила в поле поза межами населених пунктів.

У Херсонській області від нічного обстрілу постраждав 7-річний хлопчик. Життю дитини нічого не загрожує.

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