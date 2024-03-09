Войска РФ утром ударили по Никопольщине. Погиб 16-летний парень, один раненый в больнице

Утром 9 марта российские войска нанесли удар по Красногригоревскому обществу на Никопольщине в Днепропетровской области. Погиб 16-летний парень, один человек получил ранения.
Обстрел Днепропетровской области 9 марта
Начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты обстреляли Красногригорьевскую общину на Никопольщине из артиллерии.
Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.
Обстрелы Украины 8-9 марта
В Сумской области в течение 8 марта враг совершил 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 249 взрывов.
В Харьковской области артиллерийские и минометные удары врага получили около 18 населенных пунктов. В Волчанске погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.
В Донецкой области россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донбасса. В Северске ранены 2 человека.
В Запорожской области враг нанес 323 удара по 12 населенным пунктам. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 дронов. Было попадание по промышленному предприятию.
В Одесской области утром 9 марта зафиксирован ракетный удар. Ракета Х-31 попала в поле вне населенных пунктов.
В Херсонской области от ночных обстрелов пострадал 7-летний мальчик. Жизни ребенка ничего не угрожает.
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