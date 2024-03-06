Армия РФ четырежды за день обстреляла Никополь. Уничтожен торговый центр

Российские войска 6 марта из артиллерии ударили по ТЦ "Эпицентр" в Никополе на Днепропетровщине, огонь охватил 4 тыс кв.
Россия масштабно атаковала Никополь
Армия РФ четыре раза за сегодняшний день наносила удары по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и ТЦ "Эпицентр"
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Это был один из крупнейших торговых объектов города площадью более 5100 кв м, который обеспечивал товарами первой необходимости все прилегающие населенные пункты. С начала войны он не прекратил функционирование. Это уже шестой уничтоженный ТЦ по Украине.
Всего за день было 4 атаки по Никопольщине — 2 дрона-камикадзе и столько же артиллерийских обстрелов.
Утром из-за артобстрела в Никополе занялось частное жилье. Пострадала 75-летняя женщина, у нее сильный стресс, но все хорошо, будет лечиться дома.
Повреждены 6 домов, 3 хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередачи.
В компании сообщили, что в "Эпицентре" на момент удара не было людей, потому обошлось без жертв.
О масштабных атаках армии РФ на Никополь рассказал и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тыс. кв м. К счастью, без жертв.
Армия РФ масштабно обстреливает Никопольский район Днепропетровской области
В течение 18 февраля российские войска обстреляли Никопольский район из дронов, артиллерии и Градов.
По его словам, в самом Никополе снарядами изуродованы четыре дома и три хозяйственных постройки. Обстрелы затронули также парник, гаражи, авто и линию электропередач.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-