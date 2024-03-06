Армия РФ четырежды за день обстреляла Никополь. Уничтожен торговый центр

Российские войска 6 марта из артиллерии ударили по ТЦ "Эпицентр" в Никополе на Днепропетровщине, огонь охватил 4 тыс кв.

Россия масштабно атаковала Никополь

Армия РФ четыре раза за сегодняшний день наносила удары по Никополю Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и ТЦ "Эпицентр"

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Оккупанты сегодня стреляли по торговому центру в Никополе. Били из артиллерии. Произошел масштабный пожар. Сейчас с огнем сражаются наши спасатели. Поделиться

Это был один из крупнейших торговых объектов города площадью более 5100 кв м, который обеспечивал товарами первой необходимости все прилегающие населенные пункты. С начала войны он не прекратил функционирование. Это уже шестой уничтоженный ТЦ по Украине.

Всего за день было 4 атаки по Никопольщине — 2 дрона-камикадзе и столько же артиллерийских обстрелов.

Утром из-за артобстрела в Никополе занялось частное жилье. Пострадала 75-летняя женщина, у нее сильный стресс, но все хорошо, будет лечиться дома.

Повреждены 6 домов, 3 хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередачи.

В компании сообщили, что в "Эпицентре" на момент удара не было людей, потому обошлось без жертв.

О масштабных атаках армии РФ на Никополь рассказал и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тыс. кв м. К счастью, без жертв.

Армия РФ масштабно обстреливает Никопольский район Днепропетровской области

В течение 18 февраля российские войска обстреляли Никопольский район из дронов, артиллерии и Градов.

Сегодня россияне направили на Никопольщину шесть дронов-камикадзе. Дважды избивали из тяжелой артиллерии. Применили и "Град". Попали по районному центру, Марганецкой и Мировской общинам. В последней пострадал человек. Поврежден инфраструктурный объект, пекарня и частный дом. Поделиться

По его словам, в самом Никополе снарядами изуродованы четыре дома и три хозяйственных постройки. Обстрелы затронули также парник, гаражи, авто и линию электропередач.