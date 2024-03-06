Армія РФ чотири рази за день обстріляла Нікополь. Знищено торговий центр
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ чотири рази за день обстріляла Нікополь. Знищено торговий центр

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Пожежа

Російські війська 6 березня з артилерії вдарили по ТЦ "Епіцентр" у Нікополі на Дніпропетровщині, вогонь охопив 4 тис кв м.

Росія масштабно атакувала Нікополь

Армія РФ чотири рази за сьогоднішній день завдавала удари по Нікополю Дніпропетровської області. У результаті ворожих обстрілів у місті спалахнув житловий будинок та ТЦ “Епіцентр”

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти сьогодні вгатили по торгівельному центру у Нікополі. Били з артилерії. Сталася масштабна пожежа. Зараз з вогнем борються наші рятувальники.

Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв м, який забезпечував товарами першої потреби всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування. Це вже шостий знищений ТЦ по Україні.

Загалом за день було 4 атаки по Нікопольщині — 2 дрони-камікадзе та стільки ж артилерійських обстрілів.

Вранці через артобстріл у Нікополі зайнялася приватна оселя. Постраждала 75-річна жінка, в неї — сильний стрес, але все добре, лікуватиметься вдома.

Пошкоджені 6 будинків, 3 господарські споруди, автомобіль та лінія електропередачі.

У компанії повідомили, що в "Епіцентрі" на момент удару не було людей, тому обійшлося без жертв.

Про масштабні атаки армії РФ на Нікополь розказав і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин. Вогонь охопив 4 тис кв м. На щастя, без жертв.

Армія РФ масштабно обстрілює Нікопольський район Дніпропетровщини

Упродовж 18 лютого російські війська обстріляли Нікопольський район з дронів, артилерії та «Градів».

Сьогодні росіяни скерували на Нікопольщину шість дронів-камікадзе. Двічі били із важкої артилерії. Застосували й «Град». Поцілили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадах. В останній постраждала людина. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, пекарня і приватний будинок.

За його словами, у самому Нікополі снарядами понівечені чотири оселі та три господарські споруди. Обстріли зачепили також парник, гаражі, авто і лінію електропередач.

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