Армия РФ обстреляла Часов Яр и Очеретино Донецкой области. Есть погибший и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Часов Яр и Очеретино Донецкой области. Есть погибший и раненый

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донецкая область
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Российские войска утром 9 марта нанесли артиллерийские удары по Часовому Яру и Очеретиному в Донецкой области. Погиб человек, еще один получил ранения.

Обстрел Часового Яра и Очеретиного 9 марта

Начальник областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что Часов Яр утром подвергся очередному обстрелу.

Сегодня город снова попал под огонь вражеской артиллерии — смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки.

Также утром под обстрелами Очеретино — там известно об одном раненом и поврежденных частных домах.

Ситуация в Донецкой области

В сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 187 человек, в том числе 21 ребенок.

В Очеретинской общине повреждены дом, админздание и магазин в Желанном.

В Южном Торецком обществе ранены человек, повреждены 19 домов, админздание и объект инфраструктуры. В Северске ранены 2 человека, повреждены 2 дома и нежилое сооружение.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Лиманском направлении украинскими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 9 атак в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка.

На Авдеевском направлении — 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировано 22 атаки россиян в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

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