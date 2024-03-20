Армия РФ нанесла авиаудар по дому в Донецкой области. Есть погибшие и ранены

Российские оккупационные войска в среду, 20 марта, нанесли авиационный удар по селу в Донецкой области. Есть погибшие и ранены.

Россия нанесла авиаудар по дому в Донецкой области

В Максимовке Угледарской общины войска РФ попали авиабомбой в частный дом. Под завалами спасатели обнаружили тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения. 72-летняя женщина получила ранения. Пострадавшую госпитализировали.

По его словам, спасательная операция на месте атаки завершена.

Предыдущие атаки армии РФ по Донбассу

10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.

В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.

Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.

19 марта российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Как отмечается, оккупанты атаковали частный сектор населенного пункта с использованием зенитно-ракетного комплекса "С-300".