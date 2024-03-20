Сили оборони відбили більше 50 атак та завдали 10 авіаударів по військовим РФ

Між Силами оборони України та російськими окупантами за останню добу відбулося 67 бойових зіткнень.

Удари ЗСУ по окупантам

Генштаб повідомляє, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів противника.

За добу ворог завдав 2 ракетних та 54 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Обстановка на сході та півдні

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра.