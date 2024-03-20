Силы обороны отразили более 50 атак и нанесли 10 авиаударов по военным РФ

Между Силами обороны Украины и российскими оккупантами за последние сутки произошло 67 боевых столкновений.
Удары ВСУ по оккупантам
Генштаб сообщает, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по составу боеприпасов противника.
За сутки враг нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Обстановка на востоке и юге
На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаровка Луганской области и Ямполевка, Терны, Раздолевка, Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток врагом совершено 3 атаки на позиции украинских войск на левом берегу Днепра.
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