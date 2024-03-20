Украинские военные в течение суток 80 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки оккупационная армия РФ выпустила по Украине 4 ракеты, нанесла 86 авиаударов и совершила 114 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, Харьковской и Луганской областей.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлен 1 штурм позиций наших войск.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления беспилотниками и 1 станции РЭБ противника.
По информации Генштаба общие и текущие потери армии РФ составляют:
личного состава — около 433 тыс 90 (+700) человек ликвидировано;
танков — 6 тыс 828 (+9) ед;
боевых бронемашин — 13 тыс 58 (+9) ед;
артсистем — 10 тыс 714 (+16) ед;
РСЗО — 1 тыс 17 ед.;
средства ПВО — 721 ед.;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8 тыс 355 (+37) ед;
крылатые ракеты — 1 тыс 922 ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14 тыс 198 (+7) ед;
специальная техника — 1 тыс 738 (+3) ед.
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