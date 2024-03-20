ВСУ в течение суток отразили 80 атак армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение суток отразили 80 атак армии РФ на фронте

Военный ВСУ
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские военные в течение суток 80 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки оккупационная армия РФ выпустила по Украине 4 ракеты, нанесла 86 авиаударов и совершила 114 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, Харьковской и Луганской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

  • На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмов позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

  • В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлен 1 штурм позиций наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 наземному пункту управления беспилотниками и 1 станции РЭБ противника.

По информации Генштаба общие и текущие потери армии РФ составляют:

  • личного состава — около 433 тыс 90 (+700) человек ликвидировано;

  • танков — 6 тыс 828 (+9) ед;

  • боевых бронемашин — 13 тыс 58 (+9) ед;

  • артсистем — 10 тыс 714 (+16) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 17 ед.;

  • средства ПВО — 721 ед.;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8 тыс 355 (+37) ед;

  • крылатые ракеты — 1 тыс 922 ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 тыс 198 (+7) ед;

  • специальная техника — 1 тыс 738 (+3) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Продвигаются ли войска РФ на Бахмутском направлении — мнение бойцов ВСУ
война
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Снаряды для ВСУ. Финляндия предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу
Antti Häkkänen
Снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили 2 склада боеприпасов и средство РЭБ армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?