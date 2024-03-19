ВСУ поразили 2 склада боеприпасов и средство РЭБ армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 19.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 67 боевых столкновений.

В общем враг нанес 3 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 64 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Лукашевка, Белополье Сумской области, Казачья Лопань и Избицкое Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Веселое Донецкой области и Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Очеретино и Тонечко Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Победа и Новомихайловка.

На Ореховском направлении враг 4 раза при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была совершена 1 атака на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2-м складам боеприпасов и одному средству РЭБ врага.