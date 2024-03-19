ЗСУ уразили 2 склади боєприпасів та засіб РЕБ армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили 2 склади боєприпасів та засіб РЕБ армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 19.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога.

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