Українські військові протягом доби 80 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби окупаційна армія РФ випустила по Україні 4 ракети, завдала 86 авіаударів та здійснила 114 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, Харківської та Луганської областей.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 1 штурм позицій наших військ.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління безпілотниками та 1 станції РЕБ противника.
За інформацією Генштабу загальні та поточні втрати армії РФ складають:
особового складу — близько 433 тис 90 (+700) осіб ліквідовано;
танків — 6 тис 828 (+9) од.;
бойових бронемашин — 13 тис 58 (+9) од.;
артсистем — 10 тис 714 (+16) од.;
РСЗВ — 1 тис 17 од.;
засоби ППО — 721 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 тис 355 (+37) од.;
крилаті ракети — 1 тис 922 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 тис 198 (+7) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 738 (+3) од.
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