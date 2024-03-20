Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих

ДСНС України
Харків

У Харкові внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих виросла до 5. Під завалами можуть перебувати люди.

Ракетна атака по Харкову 20 березня

Оновлено о 17:35. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 5 загиблих від ракетного удару.

Рятувальники повідомляють, що на місці російського удару виявлено тіла ще трьох людей.

Таким чином кількість загиблих збільшилася до 4-х. 7 осіб постраждало. Під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

За даними ОВА, шістьох людей госпіталізували, один — відмовився від госпіталізації.

Загалом під завалами можуть перебувати до 10 людей.

У ДСНС зазначили, що через велику кількість легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерхову руйнацію площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м. Роботи тривають.

Близько 13-ї години 20 березня внаслідок російського удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа.

Окупанти випустили по місту ракету Х-59.

Ситуація у Харківській області

Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків та область. За минулу добу від артилерійських і мінометних ударів постраждали майже 20 населених пунктів області.

Вночі 20 березня на село Козача Лопань Харківського району окупанти скинули КАБ. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії. Поранено цивільного 56-річного чоловіка.

Вдень 19 березня у селі Федорівка Ізюмського району, в полі, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмовано 47-річного водія трактора.

За добу з Харківщини евакуювали 19 дітей з родинами. Загалом серед евакуйованих 133 дитини.

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