Ракетний удар РФ по Харкову. Зросла кількість загиблих

У Харкові внаслідок російського ракетного удару кількість загиблих виросла до 5. Під завалами можуть перебувати люди.
Ракетна атака по Харкову 20 березня
Оновлено о 17:35. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 5 загиблих від ракетного удару.
Рятувальники повідомляють, що на місці російського удару виявлено тіла ще трьох людей.
За даними ОВА, шістьох людей госпіталізували, один — відмовився від госпіталізації.
Загалом під завалами можуть перебувати до 10 людей.
У ДСНС зазначили, що через велику кількість легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерхову руйнацію площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м. Роботи тривають.
Близько 13-ї години 20 березня внаслідок російського удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств в Холодногірському районі Харкова сталася пожежа.
Окупанти випустили по місту ракету Х-59.
Ситуація у Харківській області
Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків та область. За минулу добу від артилерійських і мінометних ударів постраждали майже 20 населених пунктів області.
Вночі 20 березня на село Козача Лопань Харківського району окупанти скинули КАБ. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії. Поранено цивільного 56-річного чоловіка.
Вдень 19 березня у селі Федорівка Ізюмського району, в полі, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмовано 47-річного водія трактора.
За добу з Харківщини евакуювали 19 дітей з родинами. Загалом серед евакуйованих 133 дитини.
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