У Харкові під час повітряної тривоги 20 березня пролунав вибух в одному з районів міста. Внаслідок атаки окупаційної армії РФ по місту зафіксовані руйнування та постраждалі.

Що відомо про чергову атаку армії РФ по Харкову

За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання ракети російських окупантів на території одного з районів міста.

Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється, — зазначив Синєгубов. Поширити

Глава ОВА також попередив про високу загрозу повторних ворожих ударів.

Окупанти можуть завдавати повторних ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги! — застеріг Синєгубов. Поширити

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Харкову

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що внаслідок атаки армії РФ по Харкову є постраждалі.

Окрім цього стала відомо, що внаслідок влучання ворожої ракети спалахнула масштабна пожежа.

Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа, — підкреслив Терехов. Поширити

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ Харківської області

Синєгубов зазначив, що протягом доби окупаційна армія РФ завдала артилерійських та мінометних ударів по 20 населеним пунктам на території регіону.