У Харкові під час повітряної тривоги 20 березня пролунав вибух в одному з районів міста. Внаслідок атаки окупаційної армії РФ по місту зафіксовані руйнування та постраждалі.
Що відомо про чергову атаку армії РФ по Харкову
За інформацією мера міста Ігоря Терехова та керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання ракети російських окупантів на території одного з районів міста.
Глава ОВА також попередив про високу загрозу повторних ворожих ударів.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Харкову
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що внаслідок атаки армії РФ по Харкову є постраждалі.
Окрім цього стала відомо, що внаслідок влучання ворожої ракети спалахнула масштабна пожежа.
Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ Харківської області
Синєгубов зазначив, що протягом доби окупаційна армія РФ завдала артилерійських та мінометних ударів по 20 населеним пунктам на території регіону.
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