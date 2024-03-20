В Харькове во время воздушной тревоги 20 марта раздался взрыв в одном из районов города. В результате атаки оккупационной армии РФ по городу зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Что известно об очередной атаке армии РФ по Харькову

По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, зафиксировано попадание ракеты российских оккупантов на территории одного из районов города.

Под завалами могут находиться люди. На месте работают все профильные службы. Информация уточняется, — отметил Синегубов. Поделиться

Глава ОВА также предупредил о высокой угрозе повторных вражеских ударов.

оккупанты могут наносить повторные удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях к отбою тревоги! — предостерег Синегубов. Поделиться

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Харькову

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в результате атаки армии РФ по Харькову пострадали.

Кроме этого стало известно, что в результате попадания вражеской ракеты вспыхнул масштабный пожар.

В результате сегодняшнего удара по Харькову пострадали. Их количество и степень ранения уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар, — подчеркнул Терехов. Поделиться

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Харьковской области

Синегубов отметил, что в течение суток оккупационная армия РФ нанесла артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам на территории региона.