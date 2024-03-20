В Харькове во время воздушной тревоги 20 марта раздался взрыв в одном из районов города. В результате атаки оккупационной армии РФ по городу зафиксированы разрушения и пострадавшие.
Что известно об очередной атаке армии РФ по Харькову
По информации мэра города Игоря Терехова и руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, зафиксировано попадание ракеты российских оккупантов на территории одного из районов города.
Глава ОВА также предупредил о высокой угрозе повторных вражеских ударов.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Харькову
Мэр города Игорь Терехов отметил, что в результате атаки армии РФ по Харькову пострадали.
Кроме этого стало известно, что в результате попадания вражеской ракеты вспыхнул масштабный пожар.
Что известно о последствиях обстрелов армией РФ Харьковской области
Синегубов отметил, что в течение суток оккупационная армия РФ нанесла артиллерийские и минометные удары по 20 населенным пунктам на территории региона.
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