Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Пострадал полицейский
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Пострадал полицейский

Харьковская обласная прокуратура
обстрел
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Российская армия сегодня, 19 марта, нанесла удары по населенным пунктам в Харьковской области. В результате пострадал полицейский.

РФ нанесла ракетный удар по селу под Харьковом и Купянске

По данным следствия, около 16:30 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по селу Мокрая Рокитна под Харьковом. Повреждено имущество агропредприятия, в том числе солнечные панели.

По предварительным данным, враг нанес удар высокоточной авиационной ракетой Х-59.

Также сегодня около 17:30 оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Были повреждены жилые дома, а также травмирован полицейский.

Предварительно, враг бил по городу из РСЗО "Ураган".

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня в Николаеве днем прогремел взрыв. Там в это время была объявлена воздушная тревога.

Также российская армия атаковала автомобиль с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины в Херсонской области.

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