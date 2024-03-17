Войска РФ обстреляли пункт расположения скорой помощи в Харьковской области. Есть раненые

Оккупационные войска России утром 17 марта обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Харьковской области.
Оккупанты ударили по пункту расположения скорой медицинской помощи на Харьковщине
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, вражеский обстрел села произошел в 9:15. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. В настоящее время им оказывается помощь в больнице в Харькове.
В результате атаки был поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также два автомобиля "скорой".
Армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры под Харьковом
Российский дрон-камикадзе ударил по селению в Харьковской области ночью 16 марта. Поврежден объект критической инфраструктуры.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 02:25 российский беспилотник "Шахед" ударил по селу Казачья Лопань Харьковского района.
В результате вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры. По данным местных властей, пострадавших нет.
Какая ситуация в Харьковской области
Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.
Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.
Как сообщалось, 15 марта оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Золочев в Харьковской области. Было уничтожено помещение общежития и помещение пункта экстренной медицинской помощи.
Также 14 марта прилеты были зафиксированы в пригороде вблизи Харькова.
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