Армия РФ атаковала учебный полигон на Харьковщине – фото
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала учебный полигон на Харьковщине – фото

ДСНС Украины
Пожар
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Российские оккупанты ударили по учебному полигону в Харьковской области в ночь на 7 марта. Враг применил беспилотники.

Что известно об атаке дронов Харьковщины

Захватчики ударили по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного заведения.

Из-за вражеского удара вспыхнул пожар, горела крыша здания. Огонь охватил территорию около 150 квадратных метров.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

Как отмечают в ГСЧС, жертв и пострадавших нет.

Какая ситуация в Харьковской области

Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.

Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.

Так, 6 марта оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея.

Также российские оккупанты днем 6 марта ударили по Боровой Изюмского района Харьковщины. Погиб человек, ранены четыре человека, трое из них — дети.

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