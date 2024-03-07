Армия РФ атаковала учебный полигон на Харьковщине – фото

Российские оккупанты ударили по учебному полигону в Харьковской области в ночь на 7 марта. Враг применил беспилотники.
Что известно об атаке дронов Харьковщины
Захватчики ударили по территории учебного полигона одного из учебных заведений ГСЧС. В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного заведения.
Из-за вражеского удара вспыхнул пожар, горела крыша здания. Огонь охватил территорию около 150 квадратных метров.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар, предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.
Как отмечают в ГСЧС, жертв и пострадавших нет.
Какая ситуация в Харьковской области
Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.
Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, захватившие в начале полномасштабного вторжения. Ситуация в этом направлении сложная.
Так, 6 марта оккупанты ударили дронами по селу Мартово Чугуевского района. В результате вражеской атаки повреждены здания детского сада и лицея.
Также российские оккупанты днем 6 марта ударили по Боровой Изюмского района Харьковщины. Погиб человек, ранены четыре человека, трое из них — дети.
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