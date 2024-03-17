Війська РФ обстріляли пункт розташування швидкої допомоги на Харківщині. Є поранені
Категорія
Україна
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Війська РФ обстріляли пункт розташування швидкої допомоги на Харківщині. Є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
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Окупаційні війська Росії вранці 17 березня обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка на Харківщині.

Окупанти вгатили по пункту розташування швидкої медичної допомоги на Харківщині

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворожий обстріл села стався о 9:15. Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Наразі їм надається допомога в лікарні у Харкові. 

Внаслідок атаки було пошкоджено одноповерховий будинок, де були медичні працівники, будівлі поруч, а також дві автівки "швидкої".

Армія РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури під Харковом

Російський дрон-камікадзе вдарив по селищу в Харківській області вночі 16 березня. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 02:25 російський безпілотник "Шахед" вдарив по селу Козача Лопань Харківського району.

Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. За даними місцевої влади, постраждалих немає.

Яка ситуація в Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Як повідомлялося,15 березня окупанти завдали ракетного удару по селищу Золочів у Харківській області. Було знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги.

Також 14 березня прильоти були зафіксовані у передмісті поблизу Харкова.

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