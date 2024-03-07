На Харківщині оголошено примусову евакуацію з окремих населених пунктів
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині оголошено примусову евакуацію з окремих населених пунктів

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Дитина

Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах.

Що відомо про евакуацію на Харківщині

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад примусово евакуюють дітей з їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, чи іншими законними представниками.

Він уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській — 51.

Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини!

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

голова Харківської ОВА

Місця у нас для надання тимчасового приміщення для проживання є. Тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання, — додав глава ОВА.

Також Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 55 населених пунктів. Це необхідно, щоб максимально убезпечити сім'ї з дітьми від російського терору.

Евакуація у Харківській області

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов анонсував примусову евакуацію з 18 населених пунктів у регіоні ще наприкінці минулого місяця.

Тоді він пояснював, що для обстрілу цих сіл та селищ росіяни використовують увесь арсенал зброї, тож дітей з їхніми батьками необхідно вивезти.

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти вперше використовували для удару по Куп'янську авіабомбу з касетним зарядом. Вона несе ще більшу небезпеку для мирного населення.

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