В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация из отдельных населенных пунктов
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация из отдельных населенных пунктов

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
дети
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Совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктов в двух общинах.

Что известно об эвакуации в Харьковской области

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской общин принудительно эвакуируют детей с их родителями или заменяющими их людьми или другими законными представителями.

Он уточнил, что в Великобурлуцкой общине проживают 110 детей, а в Вильхуватской - 51.

Должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины!

Олег Синегубов

Олег Синегубов

глава Харьковской ОВА

Места у нас для предоставления временного помещения для проживания есть. Поэтому сейчас будем совместно работать с волонтерами и с нашими представителями Нацполиции, чтобы выполнять эту задачу, — добавил глава ОВА.

Также Совет обороны решил провести обязательную эвакуацию жителей 55 населённых пунктов. Это необходимо, чтобы максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов анонсировал принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов в регионе еще в конце прошлого месяца.

Тогда он объяснял, что для обстрела этих сел и поселков россияне используют весь арсенал оружия, так что детей с их родителями необходимо вывезти.

Недавно стало известно, что российские оккупанты впервые использовали для удара по Купянской авиабомбе с кассетным зарядом. Она несет еще большую опасность для мирного населения.

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