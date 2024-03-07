В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация из отдельных населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктов в двух общинах.
Что известно об эвакуации в Харьковской области
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской общин принудительно эвакуируют детей с их родителями или заменяющими их людьми или другими законными представителями.
Он уточнил, что в Великобурлуцкой общине проживают 110 детей, а в Вильхуватской - 51.
Также Совет обороны решил провести обязательную эвакуацию жителей 55 населённых пунктов. Это необходимо, чтобы максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора.
Эвакуация в Харьковской области
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов анонсировал принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов в регионе еще в конце прошлого месяца.
Тогда он объяснял, что для обстрела этих сел и поселков россияне используют весь арсенал оружия, так что детей с их родителями необходимо вывезти.
Недавно стало известно, что российские оккупанты впервые использовали для удара по Купянской авиабомбе с кассетным зарядом. Она несет еще большую опасность для мирного населения.
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