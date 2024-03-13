Війська РФ скинули авіабомбу на Харківщину. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ скинули авіабомбу на Харківщину. Є поранений

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

Росіяни скинули авіаційну бомбу на Вовчанськ Харківської області, в результаті чого пошкоджено двоповерховий будинок, зруйновано магазин і одна людина отримала поранення.

Війська РФ скинули авіабомбу на центр Вовчанська

В результаті російського обстрілу у місті Вовчанськ пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди".

Олег Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили обстріл Вовчанська керованою авіаційною бомбою о 15:00. За його інформацією, станом на 16:12 інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше в місцевій поліції повідомили, що ворог руйнує центр міста.

Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Зруйновано магазини. В лікарні один чоловік, він отримав осколкове поранення в голову, — написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Росія вбила двох цивільних з дрона на Харківщині

Російські терористи 8 березня FPV-дроном атакували цивільний автомобіль у Вовчанську Харківської області

Внаслідок влучання безпілотника у автомобіль загинули дві людини. Ймовірно, є ще одна жертва.

За його словами, близько 15:00 у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Російські війська 1 березня масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження, — йдеться в повідомленні.

На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

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