Війська РФ вдарили по Боровій на Харківщині. Є загиблий та поранені

Російські окупанти вдень 6 березня вдарили по Боровій Ізюмського району на Харківщині. Загинув чоловік, поранено чотирьох людей, троє з них – діти.
Обстріл Борової 6 березня
Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що через обстріл виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.
Також з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні. Ліквідація наслідків триває.
Уточнено 15.15: 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення.
Обстріли України за минулу добу
За даними Харківської ОВА, за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.
Вдень 5 березня війська РФ обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Загинула 58-річна жінка.
У Донецькій області російські війська зранку 6 березня обстріляли селище Нетайлове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка.
На Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.
Також внаслідок падіння уламків дронів у Сумах 7 поранених, з них одна дитина.
Уночі над Одещиною сили ППО збили 18 "шахедів". Уламками дронів в Одеському районі пошкодило газогін та будинки у приватному секторі.
На Херсонщині росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Постраждав 52-річний чоловік.
На Дніпропетровщині за вчорашній день — 5 ударів БпЛА і 2 артобстріли Нікопольщини.
У Запорізькій області зафіксовано 328 ударів по 6 містах та селах області.
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