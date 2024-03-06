Війська РФ вдарили по Боровій на Харківщині. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ вдарили по Боровій на Харківщині. Є загиблий та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Борова

Російські окупанти вдень 6 березня вдарили по Боровій Ізюмського району на Харківщині. Загинув чоловік, поранено чотирьох людей, троє з них – діти.

Обстріл Борової 6 березня

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що через обстріл виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди.

За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них — троє дітей.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Також з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні. Ліквідація наслідків триває.

Уточнено 15.15: 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення.

Обстріли України за минулу добу

За даними Харківської ОВА, за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

Вдень 5 березня війська РФ обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Загинула 58-річна жінка.

У Донецькій області російські війська зранку 6 березня обстріляли селище Нетайлове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка.

На Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Також внаслідок падіння уламків дронів у Сумах 7 поранених, з них одна дитина.

Уночі над Одещиною сили ППО збили 18 "шахедів". Уламками дронів в Одеському районі пошкодило газогін та будинки у приватному секторі.

На Херсонщині росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Постраждав 52-річний чоловік.

На Дніпропетровщині за вчорашній день — 5 ударів БпЛА і 2 артобстріли Нікопольщини.

У Запорізькій області зафіксовано 328 ударів по 6 містах та селах області.

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