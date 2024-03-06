Войска РФ ударили по Боровой в Харьковской области. Есть погибший и раненые

Российские оккупанты днем 6 марта ударили по Боровой Изюмского района на Харьковщине. Погиб мужчина, ранены четыре человека, трое из них – дети.

Обстрел Боровой 6 марта

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщает, что из-за обстрела возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки.

По предварительным данным, погиб 70-летний гражданский мужчина. Четыре человека ранены, из них трое детей. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

Также из-под завалов спасли женщину и направили в больницу. Ликвидация последствий продолжается.

Уточнено 15.15: 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести. У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил обломочное ранение.

Обстрелы Украины за минувшие сутки

По данным Харьковской ОВА, за минувшие сутки артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины.

Днем 5 марта войска РФ обстреляли деревню Куриловку Купянского района. Погибла 58-летняя женщина.

В Донецкой области российские войска утром 6 марта обстреляли поселок Нетайлово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.

Также в результате падения обломков дронов в Сумах 7 раненых, из них один ребенок.

Ночью над Одесщиной силы ПВО сбили 18 "шахедов". Обломками дронов в Одесском районе повредило газопровод и дома в частном секторе.

В Херсонской области россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов. Пострадал 52-летний мужчина.

На Днепропетровщине за вчерашний день - 5 ударов БпЛА и 2 артобстрела Никопольщины.

В Запорожской области зафиксировано 328 ударов по 6 городам и селам области.