Войска РФ сбросили авиабомбу в Харьковскую область. Есть раненый

Россияне сбросили авиационную бомбу на Волчанск Харьковской области, в результате чего поврежден двухэтажный дом, разрушен магазин и один человек получил ранения.

Войска РФ сбросили авиабомбу на центр Волчанская

В результате российских обстрелов в городе Волчанск поврежден двухэтажный дом. Под завалами могут находиться люди.

Олег Синегубов сообщил, что оккупанты совершили обстрел Волчанска управляемой авиационной бомбой в 15:00. По его информации, по состоянию на 16.12 информация о пострадавших не поступала.

Позже в местной полиции сообщили, что враг разрушает центр города.

Под ударом оказались жилые многоэтажки и частные дома. Разрушены магазины. В больнице один человек, он получил осколочное ранение в голову, — написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Поделиться

Россия убила двух гражданских из дрона в Харьковской области

Российские террористы 8 марта FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Волчанске Харьковской области

В результате попадания беспилотника в автомобиль погибли два человека. Вероятно, есть еще одна жертва.

По его словам, около 15:00 в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

Российские войска 1 марта массированно ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате пострадал мужчина.

Отмечается, что оккупанты снова обстреляли Волчанск, в городе раздалось по меньшей мере 30 взрывов.

Обстрел произошел около 11:00. Повреждены частные дома. Ранение получил местный житель 1956 года рождения, говорится в сообщении.

На местах "прилетов" происшествий работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.