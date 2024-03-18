РФ ударила ракетами по пожарной части в Харьковской области. Ранен спасатель

Российские войска ночью 18 марта нанесли ракетный удар по приграничному населенному пункту Харьковской области, попав по пожарной части. Пострадал спасатель.
Ракетный удар РФ по пожарной части
В ГСЧС сообщают, что в результате удара повреждения получило здание пожарной части. Там выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть.
Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.
На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки.
Пострадал водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.
Ночная атака России по Украине
В ночь с 17 на 18 марта войска РФ запустили по Украине 22 ударных БпЛА типа «Shahed». Силы ПВО сбили 17 из них.
В Кривом Роге обломки российских "шахедов" упали на 5-этажку в Кривом Роге, повлекши пожар. Без пострадавших.
В Кировоградской области в результате атаки повреждены частные промышленные объекты и жилые дома в Александрийском районе.
Также противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине.
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