РФ ударила ракетами по пожарной части в Харьковской области. Ранен спасатель

Российские войска ночью 18 марта нанесли ракетный удар по приграничному населенному пункту Харьковской области, попав по пожарной части. Пострадал спасатель.

Ракетный удар РФ по пожарной части

В ГСЧС сообщают, что в результате удара повреждения получило здание пожарной части. Там выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть.

Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки.

Пострадал водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.

Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей, подчеркнули в ГСЧС. Поделиться

Ночная атака России по Украине

В ночь с 17 на 18 марта войска РФ запустили по Украине 22 ударных БпЛА типа «Shahed». Силы ПВО сбили 17 из них.

В Кривом Роге обломки российских "шахедов" упали на 5-этажку в Кривом Роге, повлекши пожар. Без пострадавших.

В Кировоградской области в результате атаки повреждены частные промышленные объекты и жилые дома в Александрийском районе.

Также противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине.