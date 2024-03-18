Силы ПВО сбили 17 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

18 марта российские оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО 17 из них уничтожили.

В Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки РФ на Украину

Ночью россияне атаковали пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области и 22 ударными БпЛА типа "Шахед". Районами пусков беспилотников стали Приморско-Ахтарск, Россия.

К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

В результате боевой работы сбиты 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской и Ровенской областей.

Что известно об атаке РФ на Украину 18 марта

Россия нанесла удар по пожарной части в Харьковской области. Сообщалось об одном пострадавшем. В результате удара повреждения получило здание пожарной части: были повреждены окна, двери, ворота, крыша и фасадная часть. Кроме того, повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.