Силы ПВО сбили 14 дронов во время ночной атаки России на Украину

В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа "Шахед".
Что известно о результатах работы ПВО
В результате боевой работы были сбиты 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
WP предупреждает об угрозе для Украины из-за нехватки боеприпасов для ПВО
Идет полномасштабная война в Украине против РФ и на фоне того, что помощь США "застопорилась", скоро в нашей стране могут возникнуть серьезные проблемы с отражением атак противника с воздуха.
В скором времени украинцы смогут сбивать только одну вражескую ракету из пяти, утверждает источник WP.
Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых систем противоракетной обороны могут быть почти потрачены до конца марта".
Издание ссылается на слова двух чиновников, которые в прошлом месяце встречались с украинцами на конференции по безопасности.
По его словам, это может повлиять на жизнь на тех территориях, которые жили в последнее время нормально благодаря эффективности работы противовоздушной обороны.
Стоит отметить, что власти США — крупнейший военный спонсор Украины, страна предоставила Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ помощи более чем на 40 млрд дол.
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