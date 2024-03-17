Силы ПВО сбили 14 дронов во время ночной атаки России на Украину

В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа "Шахед".

Что известно о результатах работы ПВО

В результате боевой работы были сбиты 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

WP предупреждает об угрозе для Украины из-за нехватки боеприпасов для ПВО

Идет полномасштабная война в Украине против РФ и на фоне того, что помощь США "застопорилась", скоро в нашей стране могут возникнуть серьезные проблемы с отражением атак противника с воздуха.

В скором времени украинцы смогут сбивать только одну вражескую ракету из пяти, утверждает источник WP.

Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых систем противоракетной обороны могут быть почти потрачены до конца марта".

Издание ссылается на слова двух чиновников, которые в прошлом месяце встречались с украинцами на конференции по безопасности.

Хотя Украина пыталась сбить четыре из каждых пяти ракет, запущенных по ее городам, вскоре она сможет поразить только одну из пяти, — заявил один из собеседников. Поделиться

По его словам, это может повлиять на жизнь на тех территориях, которые жили в последнее время нормально благодаря эффективности работы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что власти США — крупнейший военный спонсор Украины, страна предоставила Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ помощи более чем на 40 млрд дол.