Силы ПВО сбили 14 дронов во время ночной атаки России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 14 дронов во время ночной атаки России на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
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В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа "Шахед".

Что известно о результатах работы ПВО

В результате боевой работы были сбиты 14 "Шахедов" в пределах Одесской области.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

WP предупреждает об угрозе для Украины из-за нехватки боеприпасов для ПВО

Идет полномасштабная война в Украине против РФ и на фоне того, что помощь США "застопорилась", скоро в нашей стране могут возникнуть серьезные проблемы с отражением атак противника с воздуха.

В скором времени украинцы смогут сбивать только одну вражескую ракету из пяти, утверждает источник WP.

Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых систем противоракетной обороны могут быть почти потрачены до конца марта".

Издание ссылается на слова двух чиновников, которые в прошлом месяце встречались с украинцами на конференции по безопасности.

Хотя Украина пыталась сбить четыре из каждых пяти ракет, запущенных по ее городам, вскоре она сможет поразить только одну из пяти, — заявил один из собеседников.

По его словам, это может повлиять на жизнь на тех территориях, которые жили в последнее время нормально благодаря эффективности работы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что власти США — крупнейший военный спонсор Украины, страна предоставила Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ помощи более чем на 40 млрд дол.

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