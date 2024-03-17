Сили ППО збили 14 дронів під час нічної атаки Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 14 дронів під час нічної атаки Росії на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 17 березня російські окупанти вдарили п’ятьма  зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу "Шахед".

Що відомо про результати роботи ППО

В результаті бойової роботи було збито 14 "Шахедів" у межах Одеської області.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

WP попереджає про загрозу для України через брак боєприпасів для ППО

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ і на тлі того, що допомога США "застопорилася", скоро в нашій країні можуть виникнути серйозні проблеми з відбиттям атак супротивника з повітря.

Скоро українці зможуть збивати тільки одну ворожу ракету з п'яти, стверджує джерело WP.

Українські політики розповіли американським і європейським чиновникам, що "боєприпаси для деяких із систем протиракетної оборони можуть бути майже витрачені до кінця березня".

Видання посилається на слова двох чиновників, які минулого місяця зустрічалися з українцями на конференції з безпеки.

Хоча Україна намагалася збити чотири з кожних п'яти ракет, запущених по її містах, незабаром вона зможе вразити тільки одну з п'яти, — заявив один зі співрозмовників.

За його словами, це може вплинути на життя на тих територіях, які останнім часом жили нормально завдяки ефективності роботи протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що влада США — найбільший військовий спонсор України, країна надала Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ допомоги на понад 40 млрд дол.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили всі "шахеди" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Греція може передати Україні ППО
ЗРК С-300
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 11 танків та систему ППО
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?