Греція розглядає варіант передачі Україні ЗРК С-300 та “Оса” після інциденту із ракетним ударом окупаційної армії РФ по Одесі під час візиту прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса.

Що відомо про наміри Греції передати Україні ППО

За інформацією видання Army Recognition, наразі грецька влада переглядає питання щодо передачі Україні комплексів ППО С-300 і "Тор-М1" російського виробництва.

Ця переоцінка знаменує собою поворотний момент після того, як російська ракета вибухнула всього за 500 метрів від колони, в якій перебували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський в Одесі 6 березня, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Журналісти додають, що Греція готова буде передати Україні ці системи ППО за умови отримання більш сучасної американської MIM-104 Patriot.

Греція також розглядає можливість передачі Україні ЗРК "Оса-АКМ".

Тоді як системи С-300 і "Тор-М1" становлять для України великий інтерес, про що неодноразово заявляв президент Зеленський, систему "Оса" українці вважають застарілою.

Що відомо про наслідки останньої ракетної атаки армії РФ по Одесі

За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок серії ракетних ударів окупаційної армії РФ по Одесі 15 березня загинуло 20 і постраждало 75 людей.

Кіпер зазначив, що 42 людини отримують стаціонарне лікування, а 9 осіб знаходяться у важкому стані.

В ОВА нагадали, що у суботу, 16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.

Крім того, додав він, були пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання у місті.

Станом на 22:00 вже було відновлено електропостачання 531 абонента, і без напруги залишаються ще 4. Роботи продовжаться завтра вранці.

Без газопостачання 800 абонентів. Термін відновлення - 16.03.2024 (до кінця дня), - повідомив глава ОВА. Поширити

Він додав, що аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці.