Греція готує пакет військової допомоги Україні

Що увійде до нового пакета військової допомоги від Греції

Зазначається, що до нового пакета військової допомоги від Греції увійдуть авіаційні ракети, артилерійські системи та боєприпаси.

Підкреслюється, що закупівлю озброєнь проводитиме Чехія і потім підготує відправку безпосередньо в Україну.

Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Зокрема, уряд Греції поінформував керівництво ЄС, що у цьому році надішле Україні:

2 тис ракет Zuni;

180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;

90 тис 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;

4 млн куль;

70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.

Що відомо про ефективність зброї від Греції

Видання вказує, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.

Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині.

Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Греція вже надала зенітні ракетні установки і відправила гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.