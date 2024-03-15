Что войдет в новый пакет военной помощи от Греции

В новый пакет военной помощи от Греции войдут авиационные ракеты, артиллерийские системы и боеприпасы.

Подчеркивается, что закупку вооружений будет проводить Чехия и затем подготовит отправку непосредственно в Украину.

Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.

Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

В частности, правительство Греции проинформировало руководство ЕС, что в этом году пришлет Украине:

2 тыс ракет Zuni;

180 ракет, успешно использовавшихся Украиной в противотанковой войне и находящихся в верхней части списка украинских запросов;

90 тыс. 90-мм снарядов, которые используются также в противотанковой борьбе, а также в зенитном оружии;

4 млн шаров;

70 155-мм гаубиц M114 американского производства.

Что известно об эффективности оружия от Греции

Издание указывает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.

Однако они считаются полезными в противостояниях Украины в грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст в Чехию для передачи Украине.

Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии.

Ожидается, что он повторит позицию Греции, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

Греция уже предоставила зенитные ракетные установки и отправила гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 советского производства в обмен на несколько более современные боевые машины Marder немецкого производства.