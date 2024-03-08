Премьер Греции резко обратился к Кремлю после атаки РФ в Одессу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, ставший свидетелем российского ракетного удара по Одессе, заявил, что Кремлю не получится запугать партнеров Украины. Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции Европейской народной партии, которая состоялась в Бухаресте.

Что сказал Кириакос Мицотакис после атаки РФ в Одессу

У нас должно быть только одно послание Кремлю: Вы нас не запугиваете, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее больших граждан столько, сколько потребуется. И, конечно, мы будем полностью единственными в этом решении, — заверил Мицотакис. Поделиться

По его словам, Европейский Союз дает четкий сигнал о том, что Европа никогда не воспримет каких-либо нарушений международного права, территориальной целостности или изменения границ силой.

Что известно об атаке РФ на Одессу во время визита премьер-министра Греции

6 марта РФ ударила по Одессе ракетой во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Позже стало известно, что российская ракета взорвалась в 500 метрах от места нахождения политиков в Одессе.

"Зеленский часто совершает рискованные поездки на передовую и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией, но нападение в среду может стать одним из ближайших вызовов для президента. Близость удара к Мицотакису — лидеру страны-члена НАТО — также подчеркивает опасность таких визитов и потенциальные глобальные последствия конфликта", — писали тогда в материале издания CNN.

В этот день в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек.