В США отреагировали на ракетный удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

В Госдепе США прокомментировали ракетный удар по Одессе во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Атаку РФ в Одессу во время визита Зеленского прокомментировали в США

Комментируя вопрос удара РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса, спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что это еще одно напоминание о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.

Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Мэтью Миллер спикер Госдепа

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.

Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в последние несколько недель из-за бездействия Конгресса, — сказала она. Поделиться

Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасающих последствиях российской агрессии для нашего государства.

Ракетный удар по Одессе 6 марта

Днем 6 марта Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил СМИ, что погибли 5 человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил удар как «еще один признак трусливой тактики России», которая, по его словам, была «ниже даже для Кремля».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал атаку безрассудной.