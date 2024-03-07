У США відреагували на ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

У Держдепі США прокоментували ракетний удар по Одесі під час перебування там президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
Атаку РФ на Одесу під час візиту Зеленського прокоментували в США
Коментуючи питання удару РФ 6 березня по Одесі під час візиту у місто Зеленського та Міцотакіса, речник Держдепу Метью Міллер зауважив, що це є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує завдавати ударів по Україні кожного дня.
Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.
Жан-П'єр зазначила, що в США поінформовані з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні. За її словами, минулого тижня директор ЦРУ доповів про жахливі наслідки російської агресії для нашої держави.
Ракетний удар по Одесі 6 березня
Вдень 6 березня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив ЗМІ, що загинуло 5 людей.
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як «ще одну ознаку боягузливої тактики Росії», яка, за його словами, була «нижчою навіть для Кремля».
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаку безрозсудною.
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