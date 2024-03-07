У США відреагували на ракетний удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

У Держдепі США прокоментували ракетний удар по Одесі під час перебування там президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Атаку РФ на Одесу під час візиту Зеленського прокоментували в США

Коментуючи питання удару РФ 6 березня по Одесі під час візиту у місто Зеленського та Міцотакіса, речник Держдепу Метью Міллер зауважив, що це є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує завдавати ударів по Україні кожного дня.

Це нагадування про потребу України в системах ППО, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Метью Міллер речник Держдепу

Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.

Ми знаємо, що робить Росія. Ми бачили, що відбувалося на полі бою протягом останніх кількох тижнів через бездіяльність Конгресу, — сказала вона. Поширити

Жан-П'єр зазначила, що в США поінформовані з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні. За її словами, минулого тижня директор ЦРУ доповів про жахливі наслідки російської агресії для нашої держави.

Ракетний удар по Одесі 6 березня

Вдень 6 березня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив ЗМІ, що загинуло 5 людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як «ще одну ознаку боягузливої ​​тактики Росії», яка, за його словами, була «нижчою навіть для Кремля».

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаку безрозсудною.