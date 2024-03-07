СБУ задержала российскую агентку, готовившую новый удар по Одессе

Правоохранители задержали российскую агентку, готовившую новую воздушную атаку РФ на гражданскую инфраструктуру Одессы. Она помогала военным РФ выявить ПВО.

Как коллаборантка помогала армии РФ

Как отмечает СБУ, чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей приспешнице обнаружить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра.

Отмечается, что в первую очередь окупантов интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.

Полученные сведения российские войска планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на город, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Однако правоохранители своевременно разоблачили эти планы, предупредив их реализацию.

Что известно о задержании российской агентки

Перед задержанием российской агентки все ее преступные действия были поэтапно документированы с "первых шагов" разведывательной активности.

Это позволило заблаговременно проинформировать командование сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите, — отметили в ведомстве. Поделиться

Также была установлена личность российского куратора вражеской агентки. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что агрессор дистанционно привлек одесситку к сотрудничеству в январе этого года как идеологическую сторонницу рашизма.

Пока ей сообщили о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.