СБУ задержала агентку РФ, которая приводила российские ракеты в Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала агентку РФ, которая приводила российские ракеты в Харьков

СБУ
СБУ
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Правоохранители задержали предательницу, которая приводила российские ракеты в Харьков и ждала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.

Агент РФ призвала чаще обстреливать Харьков

Как отмечают в сбу, приспешница РФ шпионила за Силами обороны в Харькове.

Злоумышленница была особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали решить, — информируют в СБУ.

Во время доразведки изменница фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.

По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.

Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу, — отмечают в сообщении.

Что известно о задержанной коллаборантке РФ

Предательницей оказалась безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.

Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.

Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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