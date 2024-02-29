СБУ задержала агентку РФ, которая приводила российские ракеты в Харьков

Правоохранители задержали предательницу, которая приводила российские ракеты в Харьков и ждала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.
Агент РФ призвала чаще обстреливать Харьков
Как отмечают в сбу, приспешница РФ шпионила за Силами обороны в Харькове.
Во время доразведки изменница фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.
По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.
Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.
Что известно о задержанной коллаборантке РФ
Предательницей оказалась безработная местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.
Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.
Во время обысков у женщины был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу российской спецслужбы.
Правоохранители сообщили задержанному о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
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