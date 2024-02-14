СБУ задержала информатора спецслужб РФ, корректировавшего удары по Харькову

Службы безопасности задержала информатора российских спецслужб, корректировавшего воздушные удары России по критической инфраструктуре Харькова и искала ПВО.

Что известно об агенте российских спецслужб

Подозреваемый начал передавать россиянам разведывательную информацию через мессенджеры осенью 2023 года. Среди целей РФ были стратегические предприятия, в частности, оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для большей эффективности ракетно-дроновых атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО

Подозреваемый производил фото- и видеосъемку последствий российских ракетных ударов по Харькову для дальнейшей корректировки вражеского огня. Также он пытался найти в городе системы ПВО и передать информацию об их расположении.

Кроме того, мужчина, "сливал" дислокации украинских военнослужащих, техники и боеприпасов в Харькове.

Во время обыска в доме подозреваемого изъяли мобильный телефон с поличным.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Агент ФСБ осужден за шпионаж

Житель Харькова, работавший на Федеральную службу безопасности РФ, получил 15 лет тюрьмы. Он готовил диверсии против украинских лётчиков и командиров.

По информации СБУ, житель Харькова следил за военнослужащими сил обороны в Харьковской области.

В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности, уточняют правоохранители. Поделиться

Мужчина пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на своих автомобилях. Кроме того, он пытался выявить предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе.