В Николаеве задержан агент РФ, который следил за кораблями ВСУ в морпорте
Категория
Украина
Дата публикации

В Николаеве задержан агент РФ, который следил за кораблями ВСУ в морпорте

СБУ
СБУ
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СБУ задержала агента РФ, установившего веб-камеры вблизи Николаевского морпорта. Они понадобились предателю, чтобы шпионить за кораблями ВСУ.

СБУ задержала российского агента

Как констатируют в СБУ, в зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта. После установки видеоустройств они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе, — говорят в ведомстве.

Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства, а сам злоумышленник был задержан "на горячем", когда он пытался установить еще одну веб-камеру с видом на речную акваторию.

Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Что известно о задержанном агенте РФ

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в конце 2023 года.

В поле зрения окупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины. В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

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