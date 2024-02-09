В Николаеве задержан агент РФ, который следил за кораблями ВСУ в морпорте

СБУ задержала агента РФ, установившего веб-камеры вблизи Николаевского морпорта. Они понадобились предателю, чтобы шпионить за кораблями ВСУ.
СБУ задержала российского агента
Как констатируют в СБУ, в зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.
Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства, а сам злоумышленник был задержан "на горячем", когда он пытался установить еще одну веб-камеру с видом на речную акваторию.
Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.
Что известно о задержанном агенте РФ
По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в конце 2023 года.
В поле зрения окупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины. В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
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